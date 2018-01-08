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8:57, 8 января 2018 1 912
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Опубликованы фото переданных в Рязань московских троллейбусов 3

Опубликованы фото переданных в Рязань московских троллейбусов

На сайте «Городской электротранспорт» опубликовали фотографии троллейбусов, которые 6 января прибыли в Рязань из Москвы.

Напомним, из столицы также доставили четыре автобуса, их определили в автоколонну 1310. Всего из Москвы в Рязань прибудут 20 автобусов и десять троллейбусов.

Фото Дмитрия Тряпицына


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