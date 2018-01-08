Мороз и солнце. Прогноз погоды на первую рабочую неделю 2018 года

В первую рабочую неделю 2018 года, которая начнется с 9 января, в Рязани похолодает. Прогноз погоды опубликовали на
В ночь на вторник в регионе ожидается до -5 градусов, днем до -3. К среде столбики термометров опустятся до -7, однако в течение дня температура снова поднимется до -3 градусов. Как на вторник, так и на среду, синоптики предсказывают переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный и западный.
А вот в четверг рязанцам обещают небольшой снег и северный ветер. Температура воздуха при этом практически не изменится — ночью -5 градусов, днем -4.
В пятницу и выходные снова без осадков. Ночью сохранится температура -7 градусов, в воскресенье похолодает до -10. Днем в пятницу ожидается -4 градуса, в субботу -5, в воскресенье до -8. Ветер западный, юго-западный, южный.