Генпрокуратура назвала самое распространенное преступление 2017 года

Генеральная прокуратура назвала самое распространенное преступление 2017 года. Данные опубликовали в сборнике о состоянии преступности в России на
Согласно им, с января по ноябрь 2017 года самым распространенным преступлением стали кражи. Всего в России совершили около 738 тысяч таких преступлений, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года почти на 9%.
Второе и третье места занимают мошенничество и преступления, связанные с оборотом наркотиков. Всего с января по ноябрь в России зарегистрировали более 1,9 миллиона преступлений, что почти на 86 тысяч меньше, чем в 2016 году.