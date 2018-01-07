В Стокгольме у станции метро прогремел взрыв

В Стокгольме у станции метро Ворбю прогремел взрыв. Один человек получил серьезные травмы, передает «
Взрыв произошел после того, как мужчина подобрал неизвестный предмет.
Пострадавшего доставили в больницу. Место происшествия оцепили.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Стокгольме у станции метро Ворбю прогремел взрыв. Один человек получил серьезные травмы, передает «
Взрыв произошел после того, как мужчина подобрал неизвестный предмет.
Пострадавшего доставили в больницу. Место происшествия оцепили.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьВидеорегистраторы и камеры в салонах сделают обязательными для рязанских маршруток
|
cледующая новость →В ближайшие часы в Рязанской области ухудшится погода
Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.