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14:40, 7 января 2018 717
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В Стокгольме у станции метро прогремел взрыв

В Стокгольме у станции метро прогремел взрыв

В Стокгольме у станции метро Ворбю прогремел взрыв. Один человек получил серьезные травмы, передает «РИА Новости».

Взрыв произошел после того, как мужчина подобрал неизвестный предмет.

Пострадавшего доставили в больницу. Место происшествия оцепили.


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7 часов назад
Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

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