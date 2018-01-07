В центре Рязани пройдет концерт, посвященный завершению новогодних праздников

В понедельник, 8 января, на Почтовой пройдет концерт, посвященный завершению новогодних мероприятий в Рязани. Об этом сообщил
Гости попрощаются с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые подведут итоги праздников. Для рязанцев выступят известные артисты города.
На сцене у площади Ленина споют солисты Муниципального культурного центра, Дворца культуры «Приокский», Рязанского дворца молодежи, МБУК «АРТ-ЦЕНТР» — Валентина Рязанова, Алексей Богомолов, Сергей Прошин, Владимир Блохин, Элла Хрусталева, Елизавета Карпова, Екатерина Дорожкина, Юрий Баранов, Роман Орлов, Ирина Жемуляева, Александр Чучунов, Юрий Леонтьев, а также Ансамбль «Парадиз».
Начало концерта в 17:30.