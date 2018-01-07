Рязанские маршрутки модернизируют для перевозки инвалидов. Об этом говорится в проекте постановления на сайте мэрии.
Как уточнили в пояснительной записке, ужесточение требований к коммерческим перевозчикам направлено на повышение качества и безопасности перевозок, а также доступности транспорта для маломобильных групп населения.
Так, с 1 января 2020 года года 30% от всех маршруток Рязани должны иметь низкопольную конструкцию кузова или оборудование для перевозки маломобильных групп населения.
Кроме того, аналогичный процент машин с 2020 года должен перейти на природный газ в качестве моторного топлива.
Все работы перевозчики обязаны выполнить за собственный счет.
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