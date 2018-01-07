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16:35, 7 января 2018 1 096
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Рязанские маршрутки модернизируют для перевозки инвалидов

Рязанские маршрутки модернизируют для перевозки инвалидов

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Рязанские маршрутки модернизируют для перевозки инвалидов. Об этом говорится в проекте постановления на сайте мэрии.

Как уточнили в пояснительной записке, ужесточение требований к коммерческим перевозчикам направлено на повышение качества и безопасности перевозок, а также доступности транспорта для маломобильных групп населения.

Так, с 1 января 2020 года года 30% от всех маршруток Рязани должны иметь низкопольную конструкцию кузова или оборудование для перевозки маломобильных групп населения.

Кроме того, аналогичный процент машин с 2020 года должен перейти на природный газ в качестве моторного топлива.

Все работы перевозчики обязаны выполнить за собственный счет.

Ранее сообщалось, что для рязанских маршруток сделают обязательными видеорегистраторы и камеры в салонах.


© RZN.info

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