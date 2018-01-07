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13:27, 7 января 2018 2 217
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Названы лучшие некассовые фильмы 2017 года

Названы лучшие некассовые фильмы 2017 года

Эксперты назвали лучшие некассовые фильмы 2017 года. Список опубликовал киноведческий портал The Playlist.

На первом месте списка оказалась американская романтическая комедия «Бродяги» режиссера Адами Леона. Одной из самых популярных стала французская лента «120 ударов в минуту», которая рассказывает о попытках активистов в конце прошлого века привлечь внимание парижан к возрастающей проблеме СПИДа. Также в тройке лидеров британская драма «Леди Макбет», повествующая о злоключениях молодой девушки в Англии XIX века.

В рейтинг попала и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, грузинский художественный фильм «Моя счастливая семья» режиссеров Наны Эквтимишвили и Саймона Гросса, картина Ноя Баумбаха «Истории семьи Майровиц» и другие.


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