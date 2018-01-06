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10:58, 6 января 2018 2 700
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В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В Рязанской области объявили метеопредупреждение

Утром в субботу, 6 января, региональное ГУ МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев.

«В ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров, гололед». В сообщении отметили, что явление сохранится до конца суток 6 января.


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