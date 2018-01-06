В рождественскую ночь общественный транспорт будет работать до 4 утра. Расписание

В ночь с 6 на 7 января общественный транспорт в Рязани будет работать до 04:00. Об этом сообщил
Транспорт в рождественскую ночь будет ходить от ближайших храмов:
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Храмы, расположенные на территории Рязанского кремля и в его ближайших окрестностях (Христорождественский Собор, Преображенский храм, Спасо-Преображенский мужской монастырь) — остановка «Соборная площадь»: маршрут троллейбуса №1 в сторону площади Победы: в 3:15.
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Храмы, расположенные в окрестностях площади Свободы (Благовещенский храм, Казанский женский монастырь, Входоиерусалимский храм) — остановка «площадь Свободы»: маршруты троллейбусов в сторону Цирка: №3 в 3:15, №10 в 3:35. Борисо-Глебский собор — остановка «площадь Ленина»: маршруты троллейбусов в сторону площадь Победы: №1 в 3:20, №3 в 3:25, №5 в 3:55; маршруты троллейбусов в сторону Театральной площади: №8 в 3:25, №10 в 3:10; маршруты автобусов в сторону площади Победы: №7 в 2:45, №11 в 2:56, №17 в 3:00; маршруты автобусов в сторону Театральной площади: №7 в 03:06, №11 в 03:26, №17 в 03:38.
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Вознесенский храм — «улица Грибоедова»: маршруты троллейбусов в сторону Дашково-Песочни: №8 в 03:37, №10 в 3:25; маршрут троллейбуса в сторону центра: №3 в 3:10; маршрут автобуса в сторону центра: №11 в 2:44;n маршруты автобусов в сторону ТЦ «Круиз», улица Новоселов: №11 в 3:34, №16 в 3:25.
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Екатерининский храм — остановка «Центральный рынок»: маршруты троллейбусов в сторону Дома художника: №2 в 3:15, №16 в 3:20; маршрут автобуса в сторону Дома художника: №4 в 2:50; маршруты автобусов в сторону Театральной площади: №4 в 3:24, №16 в 3:22.
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Храм Иоанна Кронштадтского — остановка «Дворец Молодежи», остановка «Полетаевский рынок»: маршрут троллейбуса в сторону Радиоуниверситета: №5 в 3:30; маршрут троллейбуса в сторону Кардиодиспансера: №5 в 3:22; маршрут автобуса в сторону Радиоуниверситета: №16 в 3:10; маршрут автобуса в сторону пос. Южный: №16 в 2:47.
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Храмы, расположенные в Канищево (Преображенский храм, Храм Космы и Дамиана) — остановка «Школа», «Больничный комплекс»: маршрут троллейбуса в сторону Телезавода: №16 в 3:58 — остановка «Школа», в 4:00 — остановка «Больничный комплекс»; маршрут автобуса в сторону Телезавода: №17 в 3:10 — «Школа», в 3:14 — остановка «Больничный комплекс»; маршрут автобуса в сторону центра: №17 в 3:20 — остановка «Больничный комплекс», в 3:22 — остановка «Школа».
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Храмы, расположенные в Дашково-Песочне (Александро-Невский храм, Крестовоздвиженский храм) — остановка «Шереметьево», остановка «Сбербанк»: маршруты автобусов в сторону ул. Новоселов, 60: №6 в 3:03 — остановка «Шереметьево», в 3:05 — остановка «Сбербанк», №16 в 3:40 — остановка «Шереметьево», в 3:42 — остановка «Сбербанк», №17 в 4:05 — остановка «Шереметьево», в 4:07 — остановка «Сбербанк»; маршрут автобуса в сторону центра (до Новой улицы): №6 в 3:15 — остановка «Сбербанк», в 3:17 — остановка «Шереметьево».
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Храм в честь Царственных страстотерпцев — остановка «Станция Дягилево»: маршрут троллейбуса в сторону улица Забайкальской: №1 в 3:45.
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Никольский храм — «Завод ЖБИ-2»: маршрут троллейбуса в сторону Октябрьского городка: №2 в 3:30; маршруты троллейбусов в сторону пл. Победы: №2 в 3:40, №5 в 3:30.
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Николо-Дворянский храм — остановка «Цирк»: маршруты троллейбусов в сторону площади Ленина: №3 в 3:20, №5 в 3:50, №10 в 3:40; маршруты автобусов в сторону площади Ленина: №7 в 2:43, №13 в 2:54, №17 в 2:58; маршруты автобусов в сторону пл. Театральной: №7 в 3:08, №13 в 3:28, №17 в 3:40.
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Николо-Ямской храм — «Музыкальный театр», «Николо-Ямской храм»: маршрут троллейбуса в сторону центра: №2 в 3:05; маршрут автобуса в сторону Дашково-Песочни: №6 в 2:55.
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Покровско-Татианинский храм — «Рязанский государственный университет»: маршруты троллейбусов в сторону пл. Ленина: №3 в 03:17, №10 в 03:37. Скорбященский храм — остановка «Рембыттехника»: маршрут троллейбуса в сторону пос. Шлаковый: №12 в 3:35.
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Храмы в окрестностях площади Новаторов (храм Сретения Господня, храм Целителя Пантелеимона при Мальшинской богадельне) — «Сельхозакадемия»: маршрут троллейбуса в сторону центра: №17 в 3:05; маршрут автобуса в сторону центра: №4 в 3:09.
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Никольский храм при Больнице имени Семашко — остановка «Больница имени Семашко»: маршруты троллейбусов в сторону Театральной площадь: №5 в 3:35, №17 в 3:35; маршрут троллейбуса в сторону Полетаевского рынка: №12 в 03:20.
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Свято-Троицкий мужской монастырь — «Торговый дом «Барс»: маршруты троллейбусов в сторону центра: №1 в 3:00, №8 в 3:10, №10 в 3:00, №16 в 3:00, №17 в 3:20; маршруты троллейбусов в сторону Автовокзала: №1 в 3:30, №10 в 3:50, №16 в 3:40, №17 в 4:20; маршрут автобуса в сторону центра: №4 в 3:18.
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Георгиевский храм — остановка «Спорткомплекс «Чайка»: маршруты троллейбусов из депо №2 в сторону центра: №1 в 2:55, №8 в 3:00, №10 в 2:50, №16 в 2:50, №17 в 2:55 минут.