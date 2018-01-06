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11:49, 6 января 2018 1 948
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В одном из рязанских кафе полицейские обнаружили подпольный алкоголь

В одном из рязанских кафе полицейские обнаружили подпольный алкоголь

В одном из рязанских кафе полицейские обнаружили подпольный алкоголь. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

Сотрудники полиции выявили на улице Братиславской кафе, которое реализовало спиртное, не оформив необходимую лицензию. Там изъяли 12 литров спиртного.

В отношении нарушителя возбуждено административное производство по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ, по которому грозит штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Также нарушения правил торговли алкогольной продукцией выявлены в магазине на улице Каширина и в магазине в поселке Сараи. Там изъято 190 литров спиртного.


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Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

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