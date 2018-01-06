В одном из рязанских кафе полицейские обнаружили подпольный алкоголь. Об этом сообщили на сайте регионального
Сотрудники полиции выявили на улице Братиславской кафе, которое реализовало спиртное, не оформив необходимую лицензию. Там изъяли 12 литров спиртного.
В отношении нарушителя возбуждено административное производство по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ, по которому грозит штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей.
Также нарушения правил торговли алкогольной продукцией выявлены в магазине на улице Каширина и в магазине в поселке Сараи. Там изъято 190 литров спиртного.