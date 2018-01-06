Появилось видео аварии с фурой в Рыбновском районе

Под Рязанью фура устроила массовую аварию. Соответствующее видео опубликовали в группе «
Официальной информации пока нет.
Напомним, ДТП
Видео группы «Подслушано у водителей Рязани»
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Под Рязанью фура устроила массовую аварию. Соответствующее видео опубликовали в группе «
Официальной информации пока нет.
Напомним, ДТП
Видео группы «Подслушано у водителей Рязани»
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Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.