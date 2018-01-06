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12:17, 6 января 2018 2 616
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Названы самые доступные автомобили в России

Названы самые доступные автомобили в России

Названы самые доступные автомобили в России. Рейтинг был составлен на основе данных с официальных прайс-листов дистрибьюторов, пишет «Российская газета».

Тройку лидеров возглавил бренд Lada. На первом месте по дешевизне оказался седан Lada Granta в комплектации Standard. Этот автомобиль стоит 399,9 тыс рублей. Второе и третье место заняли седан Priora и лифтбек Granta, стоимостью в 414,9 и 424,9 тыс рублей соответственно.

В пятерку вошли и две иномарки: хэтчбек Ravon R2 стоимостью от 439 тыс и седан Datsun on-Do, цена которого начинается от 444 тыс рублей. В список также попали Ravon Nexia (от 449 тыс), две Lada Kalina (450,6 и 465,2 тыс рублей в кузове универсал), Brilliance H230 (459,9 тыс рублей). Замкнул десятку седан Renault Logan — его цена начинается от 479 тыс рублей.

Отмечается, что цены на машины из рейтинга растут, но, куда медленнее, чем в целом по рынку. Это связано с тем, что дистрибьюторы не делают ставку на бюджетный сегмент — основной доход им приносят другие автомобили.


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