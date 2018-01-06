Занесло. На улице Горького иномарку «смяло» об столб. Фото и видео

На улице Горького иномарка врезалась в столб из-за заноса. Соответствующие фото и видео опубликовали в группе «
ДТП произошло в пятницу, 5 января, около 16:00.
Официальной информации пока нет.
Фото и видео группы «Подслушано у водителей Рязани»
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На улице Горького иномарка врезалась в столб из-за заноса. Соответствующие фото и видео опубликовали в группе «
ДТП произошло в пятницу, 5 января, около 16:00.
Официальной информации пока нет.
Фото и видео группы «Подслушано у водителей Рязани»
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