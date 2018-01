Афиша RZN.info рекомендует посетить спектакль «Мужчины в тапочках» и Новогодний бал

Продолжаем знакомить наших читателей с культурными событиями Рязани в новогодние каникулы: сегодня мы расскажем об интересных мероприятиях, которые пройдут в воскресенье, 7 января.

В камерном зале Рязанской филармонии в рамках «Воскресных сказок для всей семьи» зрители услышат « Рождественские истории » в исполнении артистки МГАФ имени Чайковского Анны Боголюбской-Куненковой. В концертном зале Рязанской филармонии 7 января пройдет спектакль « Мужчины в тапочках » с участием Марии Порошиной, Андрея Ильина и Александра Феклистова.

Рязанский областной музыкальный театр приглашает на Новогодний бал от Давида Гвинианидзе и фонда «Таланты мира». В клубе Old Fashion Bar 7 января состоится концерт петербургской группы Garlic Kings и владимирских Please Please Me. А клуб «Устрицы и Танцы» посетит экс-участник группы «Отпетые Мошенники» Гарик Богомазов .