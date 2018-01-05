В Рязани завершили оборудование детского городка

Площадку с игровой зоной, каруселями и огромным кораблем в
«Размер детского городка превышает 2100 квадратных метров. В нем есть не только традиционные домики, песочницы, качели и карусели, но и большой красивый корабль, на котором юные рязанцы чувствуют себя первооткрывателями новых земель», — говорится в пресс-релизе.
Застройщик отметил, что просторными, интересными и безопасными детскими городками «Северная компания» оборудует все дворы своих новостроек. «Например, в 2017 году новоселы оценили по достоинству игровую зону Семчино на улице Княжье поле», — добавили в компании.