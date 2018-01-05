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14:17, 5 января 2018 1 635
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В Рязани испортили памятник рубежу обороны времен Великой Отечественной войны 2

В Рязани испортили памятник рубежу обороны времен Великой Отечественной войны

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В Рязани испортили памятник рубежу обороны города времен Великой Отечественной войны. На нем появилась надпись, похожая на рекламу наркотиков.

Мемориал находится у моста через Павловку на Московском шоссе. Он расположен на месте, подготовленном для обороны города от немецких войск в конце 1941 года.

Памятник представляет собой несколько противотанковых ежей и камни с памятной табличкой.

Справка

В 1941 году Рязань готовили к обороне от наступавших частей вермахта. В итоге противнику не удалось подойти к областному центру, но немцы смогли захватить Скопин и Михайлов. Во время контрнаступления советских войск под Москвой противника выбили с территории области.


Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

© RZN.info

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