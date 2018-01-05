В Рязани испортили памятник рубежу обороны времен Великой Отечественной войны

В Рязани испортили памятник рубежу обороны города времен Великой Отечественной войны. На нем появилась надпись, похожая на рекламу наркотиков.
Мемориал находится у моста через Павловку на Московском шоссе. Он расположен на месте, подготовленном для обороны города от немецких войск в конце 1941 года.
Памятник представляет собой несколько противотанковых ежей и камни с памятной табличкой.
Справка
В 1941 году Рязань готовили к обороне от наступавших частей вермахта. В итоге противнику не удалось подойти к областному центру, но немцы смогли захватить Скопин и Михайлов. Во время контрнаступления советских войск под Москвой противника выбили с территории области.