В мэрии рассказали об уборке Рязани от выпашего снега.
По словам представителя горадминистрации, на улицы областного центра вышли 26 пескоразбрасывателей. На Почтовой улице работает самосвал и погрузчик. Кроме того, четыре трактора с щетками убирают улицы в районах города.
Город посыпают и подметают, задействовано порядка 50 человек.
Вечером, после 22:00, в зависимости от погодных условий, техника будет убирать от снега проезжую часть.
Напомним, в пятницу, 5 января, впервые с начала 2018 года в Рязани выпал снег.