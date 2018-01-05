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13:12, 5 января 2018 1 418
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В мэрии рассказали об уборке Рязани от выпашего снега

В мэрии рассказали об уборке Рязани от выпашего снега

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В мэрии рассказали об уборке Рязани от выпашего снега.

По словам представителя горадминистрации, на улицы областного центра вышли 26 пескоразбрасывателей. На Почтовой улице работает самосвал и погрузчик. Кроме того, четыре трактора с щетками убирают улицы в районах города.

Город посыпают и подметают, задействовано порядка 50 человек.

Вечером, после 22:00, в зависимости от погодных условий, техника будет убирать от снега проезжую часть.

Напомним, в пятницу, 5 января, впервые с начала 2018 года в Рязани выпал снег.


© RZN.info

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