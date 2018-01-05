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19:15, 5 января 2018 451
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Милонов предложил убрать алкоголь с прилавков магазинов

Милонов предложил убрать алкоголь с прилавков магазинов

Фото: Pixabay.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил убрать алкоголь с прилавков магазинов. Парламентарий обратился к министру промышленности и торговли с просьбой убрать спиртное в специально огороженное пространство, как это ранее сделали с сигаретами, передает «РИА Новости«

«Полки со спиртным не должны находиться на самых видных местах в торговых помещениях и должны быть перенесены в специальные огороженные пространства, где их не будут видеть дети и подростки», — уточнил он.

По словам депутата, такая мера не повлечет дополнительных расходов со стороны федерального или региональных бюджетов, но «будет способствовать ограждению наших соотечественников от употребления алкоголя». Милонов высказал готовность приступить к разработке поправок к действующему закону, в случае получения одобрения данной идеи.


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