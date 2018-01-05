Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил убрать алкоголь с прилавков магазинов. Парламентарий обратился к министру промышленности и торговли с просьбой убрать спиртное в специально огороженное пространство, как это ранее сделали с сигаретами, передает «
«Полки со спиртным не должны находиться на самых видных местах в торговых помещениях и должны быть перенесены в специальные огороженные пространства, где их не будут видеть дети и подростки», — уточнил он.
По словам депутата, такая мера не повлечет дополнительных расходов со стороны федерального или региональных бюджетов, но «будет способствовать ограждению наших соотечественников от употребления алкоголя». Милонов высказал готовность приступить к разработке поправок к действующему закону, в случае получения одобрения данной идеи.