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18:40, 5 января 2018 555
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Два человека погибли в результате столкновения «четверки» и «пятерки» в Ряжском районе

Два человека погибли в результате столкновения «четверки» и «пятерки» в Ряжском районе

Два человека погибли в результате столкновения «четверки» и «пятерки» в Ряжском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Рязанской области.

Автомобили ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105 столкнулись в лоб у села Поплевино в ночь на четверг, 4 января. Погиб 40-летний водитель «четверки», его 37-летняя пассажирка госпитализирована. Авария также унесла жизнь 24-летнего пассажира «пятерки», 28-летний водитель машины и ехавшая с ним 22-летняя девушка обращались за помощью ко врачам.

Обстоятельства ДТП уточняются, автоинспекторам предстоит узнать, кто из водителей спровоцировал смертельную аварию.


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Новые правила игры. Что изменится в российском законодательстве в 2018 году

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RZN.info подготовил список законов, вступающих в силу в наступившем году.

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