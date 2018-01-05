Два человека погибли в результате столкновения «четверки» и «пятерки» в Ряжском районе. Об этом сообщили в пресс-службе
Автомобили ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105 столкнулись в лоб у села Поплевино в ночь на четверг, 4 января. Погиб 40-летний водитель «четверки», его 37-летняя пассажирка госпитализирована. Авария также унесла жизнь 24-летнего пассажира «пятерки», 28-летний водитель машины и ехавшая с ним 22-летняя девушка обращались за помощью ко врачам.
Обстоятельства ДТП уточняются, автоинспекторам предстоит узнать, кто из водителей спровоцировал смертельную аварию.