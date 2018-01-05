Через годы, через расстояния. Сасовский вокзал открылся после 15 месяцев реконструкции

С января в Сасове заработал вокзал. Станцию открыли для посетителей после 15-месячной реконструкции. Модернизацию здания начали еще в сентябре 2016-го. Изначально она должна была закончиться в декабре того же года, но сроки несколько раз переносились.
За время работ на вокзале поменяли крышу, обновили фасад и внутреннюю отделку. Сейчас для посетителей доступна только часть вокзала, левое крыло до сих пор закрыто на реконструкцию, продолжаются работы и над фасадом.
Сроки завершения всех работ на вокзале комментировать отказались.
Привокзальную территорию благоустроили: установили новые лавочки и урны, покрасили бордюры и скульптуру Ленина. Местные жители остались недовольны тем, что из вокзала пропала большая люстра, которая, по их словам, была «неотъемлемым атрибутом здания».
Напомним, железнодорожная станция в Сасове появилась в 1893 году, вокзал построили в 1960-м.