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11:56, 5 января 2018 4 387
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Через годы, через расстояния. Сасовский вокзал открылся после 15 месяцев реконструкции 1

Через годы, через расстояния. Сасовский вокзал открылся после 15 месяцев реконструкции

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

С января в Сасове заработал вокзал. Станцию открыли для посетителей после 15-месячной реконструкции. Модернизацию здания начали еще в сентябре 2016-го. Изначально она должна была закончиться в декабре того же года, но сроки несколько раз переносились.

За время работ на вокзале поменяли крышу, обновили фасад и внутреннюю отделку. Сейчас для посетителей доступна только часть вокзала, левое крыло до сих пор закрыто на реконструкцию, продолжаются работы и над фасадом.

Сроки завершения всех работ на вокзале комментировать отказались.

Привокзальную территорию благоустроили: установили новые лавочки и урны, покрасили бордюры и скульптуру Ленина. Местные жители остались недовольны тем, что из вокзала пропала большая люстра, которая, по их словам, была «неотъемлемым атрибутом здания».

Напомним, железнодорожная станция в Сасове появилась в 1893 году, вокзал построили в 1960-м.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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