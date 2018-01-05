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16:33, 5 января 2018 1 611
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Аналитики рассказали, какие профессии попадут под сокращение в 2018 году 1

Аналитики рассказали, какие профессии попадут под сокращение в 2018 году

Эксперты портала SuperJob.ru проанализировали, представители каких профессий больше других рискуют попасть под сокращение в 2018 году.

По оценкам аналитиков, своей профессии могут лишиться операторы call-центров, бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, операторы ПК, модераторы и юристы низкой квалификации. Помимо них, в нестабильном положении будут специалисты, обслуживающие «криптопузырь».

Эксперты также рассказали о том, кому не стоит бояться сокращений в 2018 году. Спокойная обстановка ждет специалистов сферы ритейла и ресторанного бизнеса, курьеров и водителей. Отмечается, что на данный момент стабильность на рынке труда зависит от автоматизации рутинной работы.


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