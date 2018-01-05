Аналитики рассказали, какие профессии попадут под сокращение в 2018 году

Эксперты портала
По оценкам аналитиков, своей профессии могут лишиться операторы call-центров, бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, операторы ПК, модераторы и юристы низкой квалификации. Помимо них, в нестабильном положении будут специалисты, обслуживающие «криптопузырь».
Эксперты также рассказали о том, кому не стоит бояться сокращений в 2018 году. Спокойная обстановка ждет специалистов сферы ритейла и ресторанного бизнеса, курьеров и водителей. Отмечается, что на данный момент стабильность на рынке труда зависит от автоматизации рутинной работы.