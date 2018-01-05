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19:09, 5 января 2018 332
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Афиша RZN.info рекомендует посетить концерт группы «АлоэВера» и спектакль «Трям! Здравствуйте»

Афиша RZN.info рекомендует посетить концерт группы «АлоэВера» и спектакль «Трям! Здравствуйте»

Мы продолжаем ежедневные праздничные обзоры и сегодня расскажем, какие интересные культурные события пройдут на различных площадках Рязани 6 января.

В ТРЦ «М5 Молл» состоится спектакль от театра для детей и молодежи «Трям! Здравствуйте» по сказке Сергея Козлова. В клубе Svoboda с сольным концертом выступит группа «АлоэВера», исполняющая поп-рок. Клуб «Устрицы & Танцы» 6 января посетит Женя Поликарпова — экс-солистка группы «Винтаж». А клуб The Peashem приглашает всех желающих на предрождественскую вечеринку с говорящим названием «Колядки».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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«...но вы держитесь». Что подорожает для рязанцев в 2018 году

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RZN.info подготовил список того, что гарантировано подорожает в наступившем 2018 году.

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