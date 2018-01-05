Афиша RZN.info рекомендует посетить концерт группы «АлоэВера» и спектакль «Трям! Здравствуйте»

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Мы продолжаем ежедневные праздничные обзоры и сегодня расскажем, какие интересные культурные события пройдут на различных площадках Рязани 6 января.
В ТРЦ «М5 Молл» состоится спектакль от театра для детей и молодежи «Трям! Здравствуйте» по сказке Сергея Козлова. В клубе Svoboda с сольным концертом выступит группа «АлоэВера», исполняющая поп-рок. Клуб «Устрицы & Танцы» 6 января посетит Женя Поликарпова — экс-солистка группы «Винтаж». А клуб The Peashem приглашает всех желающих на предрождественскую вечеринку с говорящим названием «Колядки».
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».