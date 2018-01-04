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9:05, 4 января 2018 3 033
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СМИ сообщили об уничтожении семи российских самолетов на авиабазе в Сирии 1

СМИ сообщили об уничтожении семи российских самолетов на авиабазе в Сирии

Российская авиабаза Хмеймим в сирийской Латакии попала под обстрел, пишет «Коммерсант» со ссылкой на два военно-дипломатических источника.

По их информации, 31 декабря террористы обстреляли аэродром из минометов. В результате «фактически уничтожены» четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Также от попадания мины сдетонировал склад боеприпасов.

Всего, по неофициальным данным, могли пострадать до десяти военнослужащих.

Ранее Минобороны сообщило о гибели двоих летчиков: они пилотировали Ми-24, разбившийся в провинции Хама. Летевший этим же вертолетом техник выжил. По версии МО, машина разбилась в результате технической неисправности.

Позднее в Минобороны опровергли информацию об уничтожении самолетов. При этом в военном ведомстве сообщили, что в результате обстрела погибли двое военнослужащих.

Фото Минобороны России


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