СМИ сообщили об уничтожении семи российских самолетов на авиабазе в Сирии

Российская авиабаза Хмеймим в сирийской Латакии попала под обстрел, пишет «
По их информации, 31 декабря террористы обстреляли аэродром из минометов. В результате «фактически уничтожены» четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Также от попадания мины сдетонировал склад боеприпасов.
Всего, по неофициальным данным, могли пострадать до десяти военнослужащих.
Ранее Минобороны сообщило о гибели двоих летчиков: они пилотировали Ми-24, разбившийся в провинции Хама. Летевший этим же вертолетом техник выжил. По версии МО, машина разбилась в результате технической неисправности.
Позднее в Минобороны