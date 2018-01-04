С надеждой на снег. Прогноз погоды в Рязани на последние дни новогодних каникул

До конца недели в Рязани может пойти снег. Прогноз погоды опубликован на
В ночь на пятницу, 5 января, столбики термометров опустятся до -2 градусов, днем воздух прогреется до -1, ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег. В субботу, 6 января, ночью будет также до -2, днем же потеплеет до +1, переменная облачность, возможны осадки: дождь или мокрый снег.
В воскресенье, 7 января, на православное Рождество, ночью ожидается около 0 градусов, днем потеплеет до +2, будет пасмурно, возможен дождь. В ночь на последний выходной новогодних каникул — понедельник, 8 января, похолодает до -3, днем воздух прогреется до 0. Будет облачно, возможен небольшой снег.