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9:41, 4 января 2018 4 452
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С надеждой на снег. Прогноз погоды в Рязани на последние дни новогодних каникул

С надеждой на снег. Прогноз погоды в Рязани на последние дни новогодних каникул

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

До конца недели в Рязани может пойти снег. Прогноз погоды опубликован на сайте Росгидрометцентра.

В ночь на пятницу, 5 января, столбики термометров опустятся до -2 градусов, днем воздух прогреется до -1, ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег. В субботу, 6 января, ночью будет также до -2, днем же потеплеет до +1, переменная облачность, возможны осадки: дождь или мокрый снег.

В воскресенье, 7 января, на православное Рождество, ночью ожидается около 0 градусов, днем потеплеет до +2, будет пасмурно, возможен дождь. В ночь на последний выходной новогодних каникул — понедельник, 8 января, похолодает до -3, днем воздух прогреется до 0. Будет облачно, возможен небольшой снег.


© RZN.info

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5 дней назад
Однажды в бесснежную зимнюю пору. Чем заняться рязанцам на новогодних каникулах

Однажды в бесснежную зимнюю пору. Чем заняться рязанцам на новогодних каникулах

Чем же занять себя в эту бесснежную, но не теряющую новогодний оттенок пору?

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