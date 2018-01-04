На пожаре в Новосибирской области погибли 10 рабочих обувной фабрики

На пожаре в обувной фабрике в Новосибирской области погибло 10 рабочих. Об этом «
«Предварительно, 10 погибших. Все это китайские рабочие, которые заметив признаки пожара на производстве, попытались самостоятельно, до приезда пожарных, погасить пламя. Однако задохнулись угарным газом», — сказал источник. Он отметил, что судя по документам погибших, они являлись гражданами Китая и работали на фабрике.
Сигнал о возгорании в производственном здании в поселке Чернореченский в МЧС получили около девяти утра по местному времени. В тушении участвовало 98 человек и 29 единиц техники. К 13:00 (12:00 по московскому времени) пожар ликвидировали.
По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности).
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