ДТП на перекрестке Московского шоссе и Мервинской улицы попало на видео. Запись с авторегистратора опубликована в группе «
Авария произошла в среду, 3 января, около Центрального автовокзала. Автомобиль черного цвета, двигавшийся в сторону центра, стартовал со светофора на «зеленый». В это же время другая легковушка пыталась «проскочить» на «желтый».
В результате автомобили столкнулись, не получив серьезных повреждений.
В комментариях к видео пользователи отмечают, что аварии могло не случиться, если бы водитель маршрутки не начал движение на желтый, перекрывая обзор другим водителям.