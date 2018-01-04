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10:38, 4 января 2018 1 263
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Без ружья и с уголовным делом. Касимовец попал под следствие за угрозу убийства сожительницы 1

Без ружья и с уголовным делом. Касимовец попал под следствие за угрозу убийства сожительницы

Фото: Pixabay.com

В Касимове возбудили уголовное дело против 27-летнего мужчины, угрожавшего убить сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

По словам 27-летней женщины, сожитель угрожал застрелить ее из охотничьего ружья. Угрозу она восприняла серьезно, поскольку мужчина имел судимость за причинение тяжких телесных повреждений.

Полицейские изъяли у молодого человека охотничье ружье ИЖ-58, которое оказалось незарегистрированным.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.


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RZN.info подготовил список законов, вступающих в силу в наступившем году.

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