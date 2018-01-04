Без ружья и с уголовным делом. Касимовец попал под следствие за угрозу убийства сожительницы

В Касимове возбудили уголовное дело против 27-летнего мужчины, угрожавшего убить сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба
По словам 27-летней женщины, сожитель угрожал застрелить ее из охотничьего ружья. Угрозу она восприняла серьезно, поскольку мужчина имел судимость за причинение тяжких телесных повреждений.
Полицейские изъяли у молодого человека охотничье ружье ИЖ-58, которое оказалось незарегистрированным.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.