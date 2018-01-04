Афиша RZN.info рекомендует посетить новогоднее шоу Свинки Пеппы и концерт Сергея Пенкина

Мы продолжаем рассказывать о культурных событиях Рязани в новогодние каникулы. Сегодня настал черед пятницы, 5 января.
В МКЦ в этот день состоится представление «
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Мы продолжаем рассказывать о культурных событиях Рязани в новогодние каникулы. Сегодня настал черед пятницы, 5 января.
В МКЦ в этот день состоится представление «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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Чем же занять себя в эту бесснежную, но не теряющую новогодний оттенок пору?