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18:56, 4 января 2018 512
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Афиша RZN.info рекомендует посетить новогоднее шоу Свинки Пеппы и концерт Сергея Пенкина

Афиша RZN.info рекомендует посетить новогоднее шоу Свинки Пеппы и концерт Сергея Пенкина

Мы продолжаем рассказывать о культурных событиях Рязани в новогодние каникулы. Сегодня настал черед пятницы, 5 января.

В МКЦ в этот день состоится представление «Шоу Свинки Пеппы», посвященное встрече Нового года. В камерном зале Рязанской филармонии скопинский театр «Предел» представит спектакль «Сартали-мортали» по мотивам рассказов А. П. Чехова. В концертном зале Филармонии свое новое шоу представит Сергей Пенкин. В клубе Svoboda выступит рязанская группа John Lemon. А в кафе «108» состоится благотворительный концерт в поддержку поэтессы Алины Стародубцевой.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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5 дней назад
Однажды в бесснежную зимнюю пору. Чем заняться рязанцам на новогодних каникулах

Однажды в бесснежную зимнюю пору. Чем заняться рязанцам на новогодних каникулах

Чем же занять себя в эту бесснежную, но не теряющую новогодний оттенок пору?

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