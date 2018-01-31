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17:48, 31 января 2018 1 484
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Жителя Ряжска приговорили к исправительным работам за незаконную вырубку сосны 2

Жителя Ряжска приговорили к исправительным работам за незаконную вырубку сосны

Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина

Жителя Ряжска приговорили к исправительным работам за незаконную вырубку сосны. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что в марте 2017 года, мужчина топором вырубил сосну, причинив ряжскому лесничество ущерб на сумму 11 678 рублей.

Узнав, что полиция его разыскивает, он написал явку с повинной и выдал сотрудникам полиции оружие преступления — топор. По его словам, он и не думал, что за срубленное дерево предусмотрена уголовная ответственность.

Судом назначил жителю Ряжска 1,5 года исправительных работ по части 1 статьи 260 УК РФ, а также удержание 10% из зарплаты в доход государства ежемесячно.

Приговор не вступил в законную силу.


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