Жителя Ряжска приговорили к исправительным работам за незаконную вырубку сосны. Об этом сообщили на
Установлено, что в марте 2017 года, мужчина топором вырубил сосну, причинив ряжскому лесничество ущерб на сумму 11 678 рублей.
Узнав, что полиция его разыскивает, он написал явку с повинной и выдал сотрудникам полиции оружие преступления — топор. По его словам, он и не думал, что за срубленное дерево предусмотрена уголовная ответственность.
Судом назначил жителю Ряжска 1,5 года исправительных работ по части 1 статьи 260 УК РФ, а также удержание 10% из зарплаты в доход государства ежемесячно.
Приговор не вступил в законную силу.