Жителя Пронского района осудят за выращивание конопли и мака

Жителя Пронского района осудят за незаконное культивирование растений в особо крупном размере, содежащих наркотические вещества. Об этом сообщил
По версии следствия, в мае 2016 года мужчина приобрел семена конопли и мака, в мае 2017 года высадил их на своем приусадебном участке.
В июле 2017 года деятельность пресекли сотрудники полиции и изъяли растения.
Также мужчину обвинили в том, что в сентябре 2016 года он собрал листья дикорастущей конопли и хранил их без цели сбыта.
В отношении злоумышленника возбудили дело по пункту «в» части 2 статьи 231 УК РФ. Его рассмотрят 3 февраля 2018 года.