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19:57, 31 января 2018 1 538
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Жительница Касимова погасила кредит под угрозой лишиться работы

Жительница Касимова погасила кредит под угрозой лишиться работы

Жительница Касимова погасила кредит под угрозой лишиться работы. Об этом сообщили на сайте УФССП по Рязанской области.

Должница не выплатила банку 200 тысяч рублей. Принудительные меры, примененные судебным приставом, оказались не действенными — женщина уклонялась от погашения задолженности.

После этого пристав направил на ее работу обращение о взыскании зарплаты. Работодатель провел с ней разъяснительную беседу, после чего женщина за один день оплатила долг.

Также она попросила пристава сообщить ее работодателю, что теперь она «перед законом чиста» и имиджу организации, в которой она работает, ничего не угрожает.


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