Жительница Касимова погасила кредит под угрозой лишиться работы. Об этом сообщили на
Должница не выплатила банку 200 тысяч рублей. Принудительные меры, примененные судебным приставом, оказались не действенными — женщина уклонялась от погашения задолженности.
После этого пристав направил на ее работу обращение о взыскании зарплаты. Работодатель провел с ней разъяснительную беседу, после чего женщина за один день оплатила долг.
Также она попросила пристава сообщить ее работодателю, что теперь она «перед законом чиста» и имиджу организации, в которой она работает, ничего не угрожает.