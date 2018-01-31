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14:49, 31 января 2018 1 061
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За январь в работе рязанских таксистов обнаружили более 30 нарушений

За январь в работе рязанских таксистов обнаружили более 30 нарушений

В январе 2018 года в Рязанской области прошло девять рейдов по регулированию деятельности таксистов. Об этом сообщил сайт регионального минтранса.

В результате обнаружили нарушения в перевозке пассажиров и багажа и составили протоколы об административных нарушениях:

  • за предпринимательскую деятельность без соответствующего разрешения — 14 (Рязань — девять, Рыбное — два, Скопин — 2, Касимов — один);
  • за управление транспортным средством с незаконно установленным опознавательным фонарем такси — пять (Касимов — пять);
  • за отсутствие на транспортном средстве цветографической схемы легкового такси или опознавательного фонаря;
  • отсутствие в салоне информации — четырнадцать (Рязань — 10, Рыбное — два, Скопин — два).

Наибольшее количество правонарушителей зарегистрировали в сервисах «Яндекс.Такси» — четыре, «Максим» — пять.


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