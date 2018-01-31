За январь в работе рязанских таксистов обнаружили более 30 нарушений

В январе 2018 года в Рязанской области прошло девять рейдов по регулированию деятельности таксистов. Об этом сообщил
В результате обнаружили нарушения в перевозке пассажиров и багажа и составили протоколы об административных нарушениях:
- за предпринимательскую деятельность без соответствующего разрешения — 14 (Рязань — девять, Рыбное — два, Скопин — 2, Касимов — один);
- за управление транспортным средством с незаконно установленным опознавательным фонарем такси — пять (Касимов — пять);
- за отсутствие на транспортном средстве цветографической схемы легкового такси или опознавательного фонаря;
- отсутствие в салоне информации — четырнадцать (Рязань — 10, Рыбное — два, Скопин — два).
Наибольшее количество правонарушителей зарегистрировали в сервисах «Яндекс.Такси» — четыре, «Максим» — пять.