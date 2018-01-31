В «Старом городе» пройдут фестивали традиционной русской кухни

В Гостиничном комплексе «Старый город» пройдут фестивали традиционной русской кухни.
С четверга, 1 февраля, гостям ресторана «Старгород» будут предлагать новые, оригинальные дополнения к постоянному меню. Нововведения коснутся нескольких блюд и их различной интерпретации.
Первым в ресторане проведут фестиваль «Котлеты и зразы». «В дополнении к меню шесть видов котлет и семь видов зраз. Это отличный повод зайти к нам на деловой обед или семейный ужин несколько раз, ведь надо попробовать все», — рассказали организаторы.