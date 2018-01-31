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12:53, 31 января 2018 463
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В среду россияне смогут увидеть суперлуние

В среду россияне смогут увидеть суперлуние

В среду, 31 января, россияне смогут увидеть красное суперлуние. Максимальная фаза астрономического явления ожидается в 15:51 мск, передает «РИА Новости».

Жители центральной части страны смогут увидеть только заключительные части явления. При отсутствии облачности с 14:48 до 18:11 мск 31 января полное затмение будет видно на территории России, кроме западных и юго-западных районов, где спутник Земли появится вечером только в конце затмения.

В 16:29 Луна окажется вблизи центра земной тени, в этот момент ее потемнение достигнет максимума. Она будет находиться в земной тени более часа (около 77 минут).

В 17:08 мск спутник начнет выходить из земной тени.

Луна полностью выйдет из земной полутени в 19:09.

Полное затмение увидят жители почти всей России.

Суперлуние — это момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс километров и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят не больше, чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух условий (перигея и полнолуния) бывают довольно редко.

Следующее полное затмение спутника можно будет увидеть 27 июля 2018 года.


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