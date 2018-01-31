В Рязанской области «восьмерка» попала под фуру

В Шацком районе «восьмерка» попала под фуру. Соответствующее фото опукбликовал очевидец в группе «
По словам очевидцев, авария произошла в понедельник, 29 января, около 14:30 на 340 км трассы М-5.
«Стояла фура поперек обеих полос движения, полностью их перекрыв. Под фуру влетела красная девятка (полностью под телегу, только задние фонари было видно)», — написал автор сообщения.
Как отметили пользователи группы, водитель не пострадал.
«В „восьмерке“ был один водитель, он без единой царапины, сам выбрался», — сообщил очевидец.
Фото Александра Захаряна