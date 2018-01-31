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10:44, 31 января 2018 429
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В Рязанской области «восьмерка» попала под фуру

В Рязанской области «восьмерка» попала под фуру

В Шацком районе «восьмерка» попала под фуру. Соответствующее фото опукбликовал очевидец в группе «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

По словам очевидцев, авария произошла в понедельник, 29 января, около 14:30 на 340 км трассы М-5.

«Стояла фура поперек обеих полос движения, полностью их перекрыв. Под фуру влетела красная девятка (полностью под телегу, только задние фонари было видно)», — написал автор сообщения.

Как отметили пользователи группы, водитель не пострадал.

«В „восьмерке“ был один водитель, он без единой царапины, сам выбрался», — сообщил очевидец.

Фото Александра Захаряна


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