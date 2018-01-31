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16:50, 31 января 2018 2 021
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В Рязанской области фура снесла трубу теплотрассы. Фото и видео

В Рязанской области фура снесла трубу теплотрассы. Фото и видео

В Сапожке фура с латвийскими номерами сбила трубу главной теплотрассы. Об этом пишет ИД «Пресса».

ДТП произошло в среду, 31 января. Mercedes Actros нарушил ПДД, двигаясь по Советской улице. В результате большегруз зацепил трубу фургоном.

Отмечается, что герметичность трубы не нарушилась. По словам коммунальщиков, при другой ситуации, без тепла и горячей воды осталась бы большая часть поселка, в том числе объекты инфраструктуры, детские сады, школы, социальные и культурные учреждения.

Последствия происшествия ликвидировали.

Фото и видео ИД «Пресса»


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