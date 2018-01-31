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13:31, 31 января 2018 1 542
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В Рязанском районе перевернулся КамАЗ с песком

В Рязанском районе перевернулся КамАЗ с песком

В Рязанском районе перевернулся КамАЗ с песком. Соответствующую фотографию опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани» «Вконтакте».

ДТП произошло в среду, 31 января, около поворота на Вышгород.

Официальной информации пока нет.

Фото группы «Подслушано у водителей Рязани»


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