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12:00, 31 января 2018 919
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В Рязани задержали двух закладчиков «синтетики». Видео

В Рязани задержали двух закладчиков «синтетики». Видео

В Рязани задержали двух закладчиков синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД.

Молодые люди 24 и 25 лет распространяли информацию о тайниках-«закладках». Последнего уже ранее судили за распространение запрещенных веществ и содержание притона.

Злоумышленников задержали у дома одного из них. При личном досмотре полицейские изъяли у рязанцев «синтетику». Экспертиза установила, что у одного из них хранилось пять граммов наркотиков, у другого — три грамма. На месте жительства 25-летнего рязанца нашли еще один грамм запрещенного вещества.

В отношении рязанцев возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Им грозит до 20 лет лишения свободы.


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