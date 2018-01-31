В Рязани задержали двух закладчиков «синтетики». Видео

В Рязани задержали двух закладчиков синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД.
Молодые люди 24 и 25 лет распространяли информацию о тайниках-«закладках». Последнего уже ранее судили за распространение запрещенных веществ и содержание притона.
Злоумышленников задержали у дома одного из них. При личном досмотре полицейские изъяли у рязанцев «синтетику». Экспертиза установила, что у одного из них хранилось пять граммов наркотиков, у другого — три грамма. На месте жительства 25-летнего рязанца нашли еще один грамм запрещенного вещества.
В отношении рязанцев возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Им грозит до 20 лет лишения свободы.