В Рязани объединят два детских сада. Соответствующее постановление опубликовали на
Детский сад №66 «Лесная сказка» присоединят к саду №8 до 1 апреля 2018 года.
Профиль реорганизуемых учреждений сохранится.
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В Рязани объединят два детских сада. Соответствующее постановление опубликовали на
Детский сад №66 «Лесная сказка» присоединят к саду №8 до 1 апреля 2018 года.
Профиль реорганизуемых учреждений сохранится.
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