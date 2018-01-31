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9:40, 31 января 2018 479
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В Рязани насчитали более тысячи зимующих уток и цаплю

В Рязани насчитали более тысячи зимующих уток и цаплю

В Рязани насчитали более тысячи зимующих уток и цаплю. Результаты акции «Серая шейка — 2018» RZN.info сообщила региональный координатор Светлана Егоркина.

По ее словам, всего в городе насчитали 1273 кряквы, два гоголя, красноголового нырка, лутка, четыре лысухи, цаплю и камышницу. В подсчете уток на 12 водоемах поучаствовали около двухсот жителей Рязани, среди которых орнитологи, школьники и педагоги.

Отметим, что за год число уток увеличилось на четверть. Фоторепортаж с зимующими утками в Песочне смотрите по ссылке.


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