В Рязани насчитали более тысячи зимующих уток и цаплю. Результаты акции «Серая шейка — 2018» RZN.info сообщила региональный координатор Светлана Егоркина.
По ее словам, всего в городе насчитали 1273 кряквы, два гоголя, красноголового нырка, лутка, четыре лысухи, цаплю и камышницу. В подсчете уток на 12 водоемах поучаствовали около двухсот жителей Рязани, среди которых орнитологи, школьники и педагоги.
Отметим, что за год число уток увеличилось на четверть. Фоторепортаж с зимующими утками в Песочне смотрите по