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9:20, 31 января 2018 530
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В российских школах предложили ввести уроки психологии 1

В российских школах предложили ввести уроки психологии

В российских школах в программу могут ввести предмет «психология». Об этом Зураб Кекелидзе, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России, главный внештатный специалист психиатр Минздрава РФ, пишут «Известия».

«Наш центр уже написал учебники по психологии с 3-го по 11-й класс. Есть рабочие тетради для учеников с вопросами и ответами. Все передано в Российскую академию образования и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой на рецензирование», — отметил он.

Центр рассчитывает получить рецензию к концу февраля.

«После этого мы намереваемся отдать пособия в Минобразования. А уже после оценки Минобра можно будет внедрять. Но ведь еще нужны те, кто будет обучать. И для них тоже нужны учебники. Это мы будем делать совместно с Минобром», — отметил психиатр.

Также он рассказал, что уже написана программа для курсов повышения квалификации учителя раз в пять лет.


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