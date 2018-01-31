В праздники рязанские абоненты Tele2 посетили 55 зарубежных стран

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 подвел итоги роуминговой активности абонентов в период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. В новогодние праздники клиенты компании активно путешествовали, сообщили в компании.

Отмечается, что лидером по поездкам стала Белоруссия. В десятку самых популярных направлений также вошли Узбекистан, Грузия, Украина, Чехия, Казахстан, Испания, Молдавия, Азербайджан и Германия. Среди редких и экзотических направлений оператор назвал Сингапур, Люксембург, Камбоджу, Малайзию и ЮАР.

«В поездках по миру рязанцы скачали 1,3 Гб трафика. Этого объема хватило бы на отправку около 6,5 тысячи фотографий в соцсети или мессенджеры. Кроме этого, в зарубежных путешествиях жители области проговорили 2,4 тысячи минут и отправили 1,6 тысячи сообщений», — говорится в сообщении.

Рязанцы путешествовали и по России

Также в новогодние праздники рязанские клиенты Tele2 путешествовали по России. Они совершили поездки по 58 регионам, а в пятерку самых популярных вошли Санкт-Петербург, Московский регион, Тульская, Тамбовская и Воронежская и Ленинградская область. За десять дней рязанцы сделали 161 тысячу звонков общей продолжительностью 429 тысяч минут.

Кроме того, поездки в Рязанскую область пользовалась популярностью у иностранных гостей: по сравнению с прошлым годом число приезжающих выросло на 25%. Во время праздников регион посетили жители 16 государств. Наибольший приток путешественников был из США, Эстонии, Украины, Белоруссии и Азербайджана.

В целом по всей стране число пользователей Tele2, которые выезжали на новогодние праздники за пределы России, осталось на уровне прошлого года. Самыми мобильными оказались москвичи, петербуржцы и челябинцы, вместе посетившие 156 стран. Треть всех путешественников посетили Белоруссию и Финляндию. Третье место в рейтинге занял Таиланд — количество посетивших эту страну клиентов оператора выросло на 83% по сравнению с прошлым годом. В десятку стран также вошли Казахстан, Украина, Эстония, Польша, Чехия, Германия и Испания. Традиционный туристический поток в Турцию в этом году снизился на 38%.

Голосовой трафик абонентов увеличился на 45%

В международном роуминге абоненты Tele2 предпочли общение в сети: общий объем передачи данных удвоился по сравнению с показателями прошлого года. Примерно 70% всего трафика скачали в ОАЭ и Таиланде. Активнее всего мобильным интернетом пользовались жители из Москвы, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга — на них пришлось более половины всего зарубежного интернет-трафика.

Голосовой трафик пользователей сети Tele2, путешествовавших по России в праздники, увеличился по сравнению с прошлым годом на 45%. Самыми общительными стали абоненты оператора из Московского региона — в эти праздники они говорили в два раза больше. Следом в рейтинге идут жители Ханты-Мансийска, Салехарда, Санкт-Петербурга и Воронежа — их голосовая активность в среднем возросла на 20%.

В сети Tele2 зарегистрировались вдвое больше иностранцев

Количество иностранцев, зарегистрировавшихся в сети Tele2 в период новогодних каникул, увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший приток гостей был из США, Украины, Китая, Эстонии и Казахстана — на долю этих стран пришлось около 70% всех гостей. Самыми популярными городами для посещения стали Москва и Санкт-Петербург, а также Челябинск, Белгород и Иркутск.

«Роуминговая активность иностранных гостей показала прирост по всем показателям. Так, число проговоренных минут увеличилось по сравнению с прошлым годом почти в 2,5 раза. Чаще гости страны стали отправлять текстовые сообщения — этот показатель удвоился. Однако самым популярным способом связи с родными и близкими стал мобильный интернет. Трафик в период новогодних каникул превысил показатель аналогичного периода прошлого года в пять раз», — отметил оператор.