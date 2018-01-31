Рязанцы смогут проголосовать на выборах по месту фактического пребывания

В МФЦ Рязанской области начали прием заявлений на голосование на выборах президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года, по месту фактического пребывания. Об этом сообщили на
Соответствующие заявления рязанцы могут подать в многофункциональных центрах и территориальных избирательных комиссиях региона, а также через портал «Госуслуги» не ранее, чем за 45 дней и не позднее, чем за пять дней до выборов.
В сообщении также отметили, что участковые избирательные комиссии начнут принимать заявления за 20 дней до дня голосования — с 25 февраля до 12 марта.