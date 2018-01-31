В Гусе-Железном на предприятии похитили чугунный пол

В Гусе-Железном Рязанской области на предприятии похитили чугунный пол. Об этом сообщили на сайте регионального
В полицию обратился собственник этого предприятия, который сообщил, что кто-то взломал стену кузнечного цеха.
Злоумышленники разбили окно в помещении цеха и украли 180 металлических плиток.
Работник пункта приема вторсырья сообщил участковому, что местные жители интересовались — за сколько можно сдать чугунные изделия.
После визита в жилище одного из этих мужчин были обнаружены чугунные плитки, похищенные из цеха. Выяснилось, что к краже причастны ранее судимый 35-летний местный житель и его 20-летний приятель. Злоумышленников задержали.
В их отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Фото сайта «Чугун ТВ»