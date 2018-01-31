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12:32, 31 января 2018 474
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В Гусе-Железном на предприятии похитили чугунный пол

В Гусе-Железном на предприятии похитили чугунный пол

В Гусе-Железном Рязанской области на предприятии похитили чугунный пол. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

В полицию обратился собственник этого предприятия, который сообщил, что кто-то взломал стену кузнечного цеха.

Злоумышленники разбили окно в помещении цеха и украли 180 металлических плиток.

Работник пункта приема вторсырья сообщил участковому, что местные жители интересовались — за сколько можно сдать чугунные изделия.

После визита в жилище одного из этих мужчин были обнаружены чугунные плитки, похищенные из цеха. Выяснилось, что к краже причастны ранее судимый 35-летний местный житель и его 20-летний приятель. Злоумышленников задержали.

В их отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото сайта «Чугун ТВ»


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