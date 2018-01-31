У шиловского предприятия за долги арестовали комбайн

В счет погашения задолженности у сельхозпредприяия Шиловского района арестовали зерноуборочный комбайн. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.
Стоимость арестованного имущества составила 800 тысяч рублей. Руководителя предупредили, что ему необходимо погасить задолженность в течение десяти дней. В другом случае имущество передадут на оценку в специализированную организацию и дальнейшую реализацию для погашения задолженности.
Судебный пристав оставил арестованный комбайн на хранение руководителю организации и предупредит об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 312 УК РФ за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту