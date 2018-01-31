Глава города Владислав Фролов заявил, что с появлением платных парковок в центре Рязани стало меньше пробок. Об этом он сообщил в эфире «ТКР» во вторник, 30 января.
«Центр сейчас разгрузился, но пока работает только половина зон платной парковки, для остальных приобретается оборудование», — рассказал он. По словам Фролова, претензии по поводу парковок поступают от жителей спальных районов, которые приезжают в центр.
Глава города отметил, что при развитии парковочного пространства учитывается критика рязанцев. «Сейчас сделаны удобные условия оплаты, появился месячный абонемент. Я, например, оплачиваю через сайт, где берется время фактической стоянки», — подчеркнул Фролов.
Он добавил, что парковочное пространство будет развиваться и во дворах. Так, в рамках муниципальной программы в Рязани появятся экопакровки рядом с многоэтажками. «И красиво, и удобно. Не нарушает ни правила благоустройства, ни градостроительный кодекс», — заключил глава города.