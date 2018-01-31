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16:05, 31 января 2018 3 800
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С появлением платных парковок в центре Рязани стало меньше пробок — Фролов 3

С появлением платных парковок в центре Рязани стало меньше пробок — Фролов

Глава города Владислав Фролов заявил, что с появлением платных парковок в центре Рязани стало меньше пробок. Об этом он сообщил в эфире «ТКР» во вторник, 30 января.

«Центр сейчас разгрузился, но пока работает только половина зон платной парковки, для остальных приобретается оборудование», — рассказал он. По словам Фролова, претензии по поводу парковок поступают от жителей спальных районов, которые приезжают в центр.

Глава города отметил, что при развитии парковочного пространства учитывается критика рязанцев. «Сейчас сделаны удобные условия оплаты, появился месячный абонемент. Я, например, оплачиваю через сайт, где берется время фактической стоянки», — подчеркнул Фролов.

Он добавил, что парковочное пространство будет развиваться и во дворах. Так, в рамках муниципальной программы в Рязани появятся экопакровки рядом с многоэтажками. «И красиво, и удобно. Не нарушает ни правила благоустройства, ни градостроительный кодекс», — заключил глава города.


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