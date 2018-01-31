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16:02, 31 января 2018 4 675
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С этим количеством техники мы просто не успеваем убирать всю Рязань — коммунальщики 1

С этим количеством техники мы просто не успеваем убирать всю Рязань — коммунальщики

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Корреспондент RZN.info побывал на уборке рязанских улиц от снега в ночь на среду, 31 января.

Техника прошла по центру Рязани и улицам в районах, по которым ходит общественный транспорт. Снег убирают с двух с половиной миллионов квадратных метров, затем вывозят на полигон на Ряжском шоссе.

По словам замгендиректора Дирекции благоустройства города Романа Прохорова, чистить улицы — дело неблагодарное, хотя люди стали более адекватно и с пониманием относиться к работе. «С тем количеством техники, что у нас есть мы просто не успеваем убрать весь город. „Ты же волшебник“ — часто говорит мне начальство», — отметил он.

Также руководитель рассказал о технологии уборки. «На любой дороге, что мы чистим, мы сначала, убираем тот снег, что накидали дворники. Для этого нужен погрузчик и к нему хотя бы четыре самосвала, иначе работа не имеет смысла. За ними пройдет вереница из трех грейдеров. И до утра будут ездить грузовики с пескоразбрасывателями и заметать полотно, чтобы не образовалась наледь, — отметил Прохоров.

С 22:00 до 6:00 город чистили 78 единиц техники: 42 самосвала, два бульдозера, три грейдера, два трактора К-701, два мини-погрузчика, восемь погрузчиков на базе МТЗ, четыре трактора с щеткой и 21 грузовик-пескоразбрасыватель.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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