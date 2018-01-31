Рязанский приборный завод оказал техподдержку АО «Мособлэнерго»

АО «Мособлэнерго» при участии АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в КРЭТ) создало частную APN-сеть на базе МТС, к которой подключили электрозарядные станции ФОРА ЭЗС-АС.
АО «ГРПЗ» поставило «Мособлэнерго» десять зарядных станций медленной зарядки ФОРА ЭЗС-АС. «Предприятия разработали и провели отладку системы обмена данными электрозарядных станций с удаленной системой мониторинга и управления по APN-сети с использованием протокола OCPP. Появилась возможность организации биллинга — оплаты услуг по зарядке автомобилей», — говорится в сообщении завода.
В дальнейшем АО «Мособлэнерго» при участии АО «ГРПЗ» планирует расширять функциональные возможности созданной системы. Для развития сети ЭЗС в Московской области будут использовать оборудование Приборного завода.
«АО „ГРПЗ“ и АО „Мособлэнерго“ совместно с АО „РУСАЛ“ создали рабочую группу, которая исходя из опыта эксплуатации ЭЗС, вырабатывает требования к будущим ЭЗС», — отмечается в сообщении.
За оказание техподдержки в проведении работ по интеграции электрозарядных станций «ФОРА» в единое мобильное приложение Приборный завод получил благодарность от руководства АО «Мособлэнерго».
В настоящее время АО «ГРПЗ» является единственным предприятием в России, осуществляющим разработку и подготовку полного цикла производства электрозарядных станций для электромобилей. Станции медленной зарядки ФОРА ЭЗС-АС производства Приборного завода, которые осуществляют полный цикл зарядки аккумуляторов электромобиля за шесть часов, эксплуатируются в Москве, Московской области, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте.