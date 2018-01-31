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10:33, 31 января 2018 426

Рязанский приборный завод оказал техподдержку АО «Мособлэнерго»

Рязанский приборный завод оказал техподдержку АО «Мособлэнерго»

АО «Мособлэнерго» при участии АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в КРЭТ) создало частную APN-сеть на базе МТС, к которой подключили электрозарядные станции ФОРА ЭЗС-АС.

АО «ГРПЗ» поставило «Мособлэнерго» десять зарядных станций медленной зарядки ФОРА ЭЗС-АС. «Предприятия разработали и провели отладку системы обмена данными электрозарядных станций с удаленной системой мониторинга и управления по APN-сети с использованием протокола OCPP. Появилась возможность организации биллинга — оплаты услуг по зарядке автомобилей», — говорится в сообщении завода.

В дальнейшем АО «Мособлэнерго» при участии АО «ГРПЗ» планирует расширять функциональные возможности созданной системы. Для развития сети ЭЗС в Московской области будут использовать оборудование Приборного завода.

«АО „ГРПЗ“ и АО „Мособлэнерго“ совместно с АО „РУСАЛ“ создали рабочую группу, которая исходя из опыта эксплуатации ЭЗС, вырабатывает требования к будущим ЭЗС», — отмечается в сообщении.

За оказание техподдержки в проведении работ по интеграции электрозарядных станций «ФОРА» в единое мобильное приложение Приборный завод получил благодарность от руководства АО «Мособлэнерго».

В настоящее время АО «ГРПЗ» является единственным предприятием в России, осуществляющим разработку и подготовку полного цикла производства электрозарядных станций для электромобилей. Станции медленной зарядки ФОРА ЭЗС-АС производства Приборного завода, которые осуществляют полный цикл зарядки аккумуляторов электромобиля за шесть часов, эксплуатируются в Москве, Московской области, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте.


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