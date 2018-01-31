Глава Рязани Владислав Фролов рассказал в эфире программы «Поговорим» канала «ТКР» о застройке города.
Председатель гордумы отметил, что строительство — это одна из стержневых отраслей экономики Рязани, которая тянет за собой еще 26 отраслей.
«Только в 2017 году по программе „Развитие застроенных территорий“ построено 19 новых домов. Это говорит о том, что мы активно работаем в части внесения изменений в генплан города Рязани, чтобы для инвесторов формировались новые площадки. Много недовольных, потому что расселить могут из центра на Московский или в другой, удаленный от центра район», — рассказал Фролов.
По его словам, действующее законодательство разрешает застройщику расселение в пределах муниципального образования. При этом в Советском районе расселять некуда, поскольку в центре строят мало. Поэтому людей расселяют в Московский район, Дашково-Песочню и Горрощу, где возводят новые дома. Глава города считает, что Рязань должна развиваться комплексно: от низкого центра к высокой периферии.
«Старая архитектура мешает городу развиваться, нет возможности расширить дороги, дворы. Сказать, что Рязань будет многоэтажной? — Да, будет многоэтажной. Сказать, что будет зеленой? — Да, будет зеленой. У нас предусмотрено более 200 рекреационных зон», — подытожил Фролов.