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9:08, 31 января 2018 1 523

«Рязаньавтодор» получил новую спецтехнику для уборки снега

«Рязаньавтодор» получил новую спецтехнику для уборки снега

«Рязаньавтодор» получил новую спецтехнику для содержания дорог Рязанской области. Глава регионального минтранса Андрей Савичев и зампредправительтства Олег Харивский передали ключи от 19 комбинированных дорожных машин водителям девяти районных ДРСУ.

Церемония вручения состоялась во вторник, 30 января. По числу единиц техники новая партия превысила полученную в апреле 2017 года. Напомним, предприятие приобрело в начале прошлого года 16 машин, среди которых был асфальтоукладчик Volvo, не имеющий аналогов в регионе.

Комбинированные дорожные машины планируют использовать круглогодично для содержания Северного обхода, трасс М-5, М-6, а также региональных дорог. Автомобили предназначены для расчистки снега в зимнее время и для перевозки инертных материалов, песка, щебня и асфальтобетона при укладке дорожного полотна.

«Без этой материальной базы содержать качественно дороги Рязанской области, конечно же, очень сложно. Сегодня с большим удовольствием мы отправим машины на расчистку наших региональных дорог», — сказал Савичев.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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