«Рязаньавтодор» получил новую спецтехнику для уборки снега

«Рязаньавтодор» получил новую спецтехнику для содержания дорог Рязанской области. Глава регионального минтранса Андрей Савичев и зампредправительтства Олег Харивский передали ключи от 19 комбинированных дорожных машин водителям девяти районных ДРСУ.
Церемония вручения состоялась во вторник, 30 января. По числу единиц техники новая партия превысила полученную в апреле 2017 года. Напомним, предприятие приобрело в начале прошлого года 16 машин, среди которых был асфальтоукладчик Volvo, не имеющий аналогов в регионе.
Комбинированные дорожные машины планируют использовать круглогодично для содержания Северного обхода, трасс М-5, М-6, а также региональных дорог. Автомобили предназначены для расчистки снега в зимнее время и для перевозки инертных материалов, песка, щебня и асфальтобетона при укладке дорожного полотна.
«Без этой материальной базы содержать качественно дороги Рязанской области, конечно же, очень сложно. Сегодня с большим удовольствием мы отправим машины на расчистку наших региональных дорог», — сказал Савичев.